Listen to «В каких случаях можно обращаться за помощью в Красный Крест» on Spreaker.



О хороших примерах мы говорим каждое утро, и каждый день, на волнах RUSRADIO LT. Волонтёрство, добровольные действия… Но есть ещё такая одна организация — называется она Красный Крест.

У нас на связи — куратор Каунасского центра Красного Креста в Литве Габриэле Вайтулёните.

— Мы с вами уже общались на тему того, что вы очень помогаете эмигрантам — людям, которые получают разрешение на работу в Литве и, возможно, попадают в трудные ситуации с COVID-19, с пандемией. Что изменилось в работе вашего центра?

— В работе нашего центра в связи с пандемией изменилась форма. Мы сейчас работаем онлайн, и основные все наши услуги идут по телефону или онлайн — мы находим для людей удобную форму. В принципе, принцип работы не изменился совсем — как работали с теми же вопросами, только к ним ещё подключилась и пандемия.

— Сколько людей вы в принципе, в среднем, в Каунасе, в Каунасском округе, обслуживаете, которые обращаются именно за помощью Красного Креста?

— На данный момент где-то 300.

— Триста человек, которым нужно помочь. Какие вопросы возникают чаще всего?

— Очень разные. Потому что есть люди, — например, из этих, грубо говоря, трехсот человек, — которые, например, обращаются один раз за помощью. И они решают свой вопрос, и потом мы смотрим — нужна помощь дальше или нет. Есть люди, у которых, как бы, побольше вопрос: надо найти жильё, надо помочь с банком, надо помочь со страховкой, надо помочь, чтобы поменять работу… Очень-очень разные вопросы. Все вопросы, которые могут возникнуть, когда ты начинаешь жить в Литве.

— То есть, вы предоставляете консультации и на русском языке? И на английском, и на русском, поэтому люди к вам и обращаются. Скажите, сейчас вместе с пандемией возникает очень много вопросов, связанных именно с Трудовым кодексом, и связанных с тем, что людей просят уволиться, или они оказываются в затруднительном положении. Обращаются ли с такими вопросами к вам?

— Конечно, обращаются. И у нас есть работник, который специализируется именно на этих вопросах. Это наша коллега Тома, и она занимается трудоустройством и всеми вопросами, связанными с Трудовым кодексом. А в пандемии, во время карантина, находится очень много новых вопросов.

— Если вы — неграждане Литвы, и вам нужна помощь Красного Креста, отделения Красного Креста в Каунасе, то на сайте Красного Креста и на сайте Rusradio.lt, а также в фейсбук-профиле Красного Креста — вы можете найти информацию. Если вам нужно получить какой-то совет, связанный с жильём, банком, образованием, или решить вопросы Трудового кодекса или медицины, и вы уже обращались в Красный Крест, или сделаете это впервые. Мы говорим о негражданах Литвы, которые обращаются за такой помощью. Я правильно понимаю, Габриэле?

— Очень правильно поняли. Как бы обращаются все люди, которые имеют национальную визу, вид на жительство в Литве, или просто ждут убежища, имеют статус, что человек просит убежище.

— На самом деле, вы тоже делаете великое дело — в это непростое время! Это была Габриэле Вайтулёните, которая представляет отделение Каунасского центра Красного Креста в Литве. Спасибо большое!