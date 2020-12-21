Covid-19 Новости

В каких случаях разрешается проезд в другое самоуправление

Автор RUSRADIO LT 24
В каких случаях разрешается проезд в другое самоуправление

За минувшие выходные полиция не разрешила проезд  более чем 7 тыс. водителей. Среди основных целей поездок люди указывали, что хотели съездить в другие города на рынок, за елкой или на прогулку. Однако всем им пришлось вернуться обратно.

В рабочие дни за передвижением по стране будут следить мобильные экипажи полиции, а перед праздниками на дорогах снова появятся контрольно-пропускные пункты. Для того чтобы на них не скапливалось много машин и проверка данных проходила быстро, полиция просит заранее готовить документы, подтверждающие право проезда. 

Напомним, что передвижение людей между самоуправлениями ограничено до  24 час. 3 января 2021 г.

Даты и время основных ограничений:

* с 13 часов 23 декабря до 21 часа 27 декабря;

* с 13 часов 31 декабря до 21 часа 3 января.

Исключения составляют случаи, когда человек отправляется

  • в аэропорт, морской порт, на автовокзал, обслуживающие международные пассажирские маршруты,  или из них;
  • в муниципалитет по месту жительства;
  • в случае смерти близких родственников;
  • для выполнения работы, если место работы находится в другом самоуправлении;
  • для получения необходимой медицинской помощи;
  • по другим объективно обоснованным срочным причинам, когда обязательно надо попасть в другое самоуправление, не по месту проживания.
    Ограничение не распространяется на лиц – членов одной семьи или одного домашнего хозяйства, – которые едут в другой муниципалитет (не по своему месту жительства), где у них есть недвижимость, принадлежащая одному из членов семьи или домашнего хозяйства на правах собственности.

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