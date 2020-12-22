В каких случаях в период карантина можно покидать свое место жительства

Карантин в нашей стране действует до 31 января 2021 года.

И если в праздничный период, до 3 января, передвижение по стране строго ограничено, то в целом оставлять свое место жительства разрешается только:

при поездке на работу (по рабочим делам);

при поездке в места торговли;

при поездках в аэропорты, морские порты, автовокзалы, обслуживающие международные пассажирские маршруты, или из них;

при поездке на собственный объект недвижимости;

при необходимости поехать на похороны;

по вопросам, связанным со здоровьем и другими обязательными услугами;

для получения других необходимых услуг или по объективно обоснованным причинам, когда это абсолютно необходимо;

для прогулок в открытых местах не более чем одной семьей или членами одного домашнего хозяйства;

по делам, связанным с присмотром лиц, которые больны или не могут позаботиться о себе самостоятельно.

Ограничивается также проезд на городских, междугородних и пригородных маршрутах регулярного пассажирского транспорта. Можно занимать только сидячие места на расстоянии не менее 1 метра от других людей.

В общественных местах можно находиться группами не более двух человек, или группами, состоящими из членов одной семьи и/или одного домашнего хозяйства.

Запрещены близкие контакты между членами более чем одной семьи и/или одного домашнего хозяйства, за исключением неотложных случаев, когда необходимо оказание помощи; и случаев, связанных с присмотром лиц, которые больны или не могут позаботиться о себе самостоятельно.

Не разрешается также организовывать личные праздники в общественных и частных местах, если в них участвует более чем одна семья и/или домашнее хозяйство.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.