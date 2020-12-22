В каких случаях в период карантина можно покидать свое место жительства

Карантин в нашей стране действует до 31 января 2021 года.
И если в праздничный период, до 3 января, передвижение по стране строго ограничено, то в целом оставлять свое место жительства разрешается только:
- при поездке на работу (по рабочим делам);
- при поездке в места торговли;
- при поездках в аэропорты, морские порты, автовокзалы, обслуживающие международные пассажирские маршруты, или из них;
- при поездке на собственный объект недвижимости;
- при необходимости поехать на похороны;
- по вопросам, связанным со здоровьем и другими обязательными услугами;
- для получения других необходимых услуг или по объективно обоснованным причинам, когда это абсолютно необходимо;
- для прогулок в открытых местах не более чем одной семьей или членами одного домашнего хозяйства;
- по делам, связанным с присмотром лиц, которые больны или не могут позаботиться о себе самостоятельно.
Ограничивается также проезд на городских, междугородних и пригородных маршрутах регулярного пассажирского транспорта. Можно занимать только сидячие места на расстоянии не менее 1 метра от других людей.
В общественных местах можно находиться группами не более двух человек, или группами, состоящими из членов одной семьи и/или одного домашнего хозяйства.
Запрещены близкие контакты между членами более чем одной семьи и/или одного домашнего хозяйства, за исключением неотложных случаев, когда необходимо оказание помощи; и случаев, связанных с присмотром лиц, которые больны или не могут позаботиться о себе самостоятельно.
Не разрешается также организовывать личные праздники в общественных и частных местах, если в них участвует более чем одна семья и/или домашнее хозяйство.
Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.