В Калининграде решили построить «российский Голливуд»

В Калининграде решили построить киногородок «Каливуд». Об этом сообщает местное издание «Новый Калининград».

На данный момент на сайте госзакупок размещен тендер на разработку концепции киноплощадки. Заказчиком выступило государственное учреждение «Кафедральный собор». Стоимость контракта — 400 тысяч рублей (примерно 4300 евро). За эти средства компания должна сделать проект «российского Голливуда».

«В первую очередь мы хотим привести в порядок производственную базу на Нарвской улице. Мы ничего не строим. Мы реконструируем помещение, где находится офис собора. Кинопроизводство — одна из функций реконструированного пространства», — рассказали в пресс-службе учреждения.

Отмечается, что в планы компании входит создание киногорода с гостиницей и декорациями в европейском стиле, а также сооружение павильонов для съемок. В пресс-службе «Кафедрального собора» подчеркнули, что «Каливуд» — это проектное название.

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