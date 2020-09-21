Listen to «В Каунасе билеты можно покупать у водителя» on Spreaker.

С 23 сентября в каунасском общественном транспорте пассажиры снова смогут покупать билеты у водителя и входить через переднюю дверь. Такое решение было принято, когда констатировали, что эпидемиологическая ситуация в Каунасе хорошая, а риск снижен до минимума, сообщает компания «Каунасские автобусы».

Пассажиров в Каунасе ждет и другое новшество – контролеры смогут блокировать систему компостирования билетов. Однако это отразится только на «зайцах», и не доставит никаких неудобств честным пассажирам. Специальный прибор сможет отследить все автобусы и троллейбусы, которые должны подъехать к остановке, и блокировать в них компостеры.