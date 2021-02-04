В Каунасе около парка Ажуолино оборудуют автомобильную площадку

В Каунасе самоуправление утвердило план, по которому на аллее Видуно, около парка Ажуолино, оборудуют автомобильную площадку, вмещающую 2000 автомобилей.

По мнению руководителя отдела транспорта при самоуправлении, площадка сможет обслуживать несколько центров привлечения людей: парк, стадион, спортивный манеж и зоопарк.

Как сообщает агентство BNS, самоуправление планирует, что на этой площадке могли бы оставлять свои автомобили люди, которые приезжают не только в Ажуолинас, но и в Каунасский спорто хале и на стадион им. С. Дарюса и С. Гиренаса.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.