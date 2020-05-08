Listen to «В Каунасе после реконструкции открылся фонтан на главной аллее города» on Spreaker.

На главной аллее Каунаса — Лайсвес аллее — после реконструкции открыт фонтан, являющийся одним из символов города . Как говорят, — один из самых современных в Литве. При реконструкции сохранена аутентичность фонтана, но внедрено и немало современных технологий. Знакомые всем горожанам шары и сейчас украшают фонтан. В то же время, появилось в нем и множество инновационных ярусных распылителей. Кроме того, фонтан на аллее Лайсвес теперь светится разными цветами и даже поет. Заказать желаемое музыкальное произведение вскоре сможет каждый желающий при помощи обычного смс-сообщения.