Новости Самоуправления

В Каунасе построят образовательный комплекс для маленьких пешеходов

Автор RUSRADIO LT 11

Безопасному поведению на дорогах маленькие каунасцы будут учиться в специальном городке.

Горсовет решил оборудовать в районе Эйгуляй первый в стране такой образовательный комплекс, со всей необходимой инфраструктурой и прочими средствами обучения.

В Каунасе построят образовательный комплекс для маленьких пешеходов

В городке будут проложены улицы с проезжей частью и тротуарами, переезды, перекрестки, установлены светофоры, и даже виадук и муляжи домов.

В Каунасе построят образовательный комплекс для маленьких пешеходов

Дети смогут здесь выступать в роли не только пешеходов, но и водителей – с помощью мини-электромобилей, велосипедов и самокатов.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.  

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