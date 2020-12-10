Безопасному поведению на дорогах маленькие каунасцы будут учиться в специальном городке.

Горсовет решил оборудовать в районе Эйгуляй первый в стране такой образовательный комплекс, со всей необходимой инфраструктурой и прочими средствами обучения.

В Каунасе построят образовательный комплекс для маленьких пешеходов

В городке будут проложены улицы с проезжей частью и тротуарами, переезды, перекрестки, установлены светофоры, и даже виадук и муляжи домов.

В Каунасе построят образовательный комплекс для маленьких пешеходов

Дети смогут здесь выступать в роли не только пешеходов, но и водителей – с помощью мини-электромобилей, велосипедов и самокатов.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.