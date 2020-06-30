Listen to «В Каунасе произошла авария в системе очистки воды» on Spreaker.

В Каунасе ливни нарушили технологические процессы, что привело к аварии в системе водоочистки. Слив сточных вод в Неман удалось быстро остановить. Обстоятельства инцидента расследуют экологи, взяты пробы воды. Представители компании Kauno vandenys утверждают, что сточные воды в окружающую среду не попали. По их словам, в ночь на вторник в городе выпала почти месячная норма осадков, чего не выдержали системы очистки на ул. Йонавос и очистительные сооружения в районе Марвяле.