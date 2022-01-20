В Каунасе в субботу ожидается грандиозное «Восстание»

Уже совсем скоро — в субботу, 22 января — в Каунасе состоится грандиозное мероприятие. В 19:30 возле Каунасской арены Žalgiris пройдет шоу музыки, движения и света Sukilimas («Восстание»).

Неудивительно, что подготовка к этому мероприятию велась несколько лет. В ней принимали — и принимают — участие сотни людей из Каунаса, Литвы и из-за рубежа. Организаторы уверяют, что шоу такого масштаба Каунас не видел с момента своего основания.

Основа программы — синтез современной музыки, гигантских видеопроекций и поэзии. Именно с помощью этих средств пойдет рассказ об истории города как живого, вечно обновляющегося чуда. Задача — вовлечь всех и каждого в настоящее творческое восстание.

Грандиозное шоу станет для Каунаса символическим началом года в качестве Культурной столицы Европы – 2022. Трансляцию мероприятия увидят жители не только Европы, но и всего мира — и всем вместе можно будет с помощью культуры начать создание нового постпандемического будущего.

Билеты на шоу Sukilimas («Восстание») бесплатные, однако их количество ограничено. Попасть на территорию мероприятия смогут только лица с «паспортом возможностей».

Наконец, как 22 января, так и весь оставшийся уик-энд, в Каунасе и Каунасском районе будет проходить около 100 различных культурных мероприятий, подготовленных командой Kaunas 2022.

Информация

● Полная программа и карта мероприятия Sukilimas («Восстание»): www.kaunas2022.eu/sukilimas

● Новости и программа Культурной столицы Европы на весь год: www.kaunas2022.eu, а также в мобильном приложении KAUNAS 2022.

Отголоски Каунасских празднеств долетят и до столицы

С пятницы, 21 января, до воскресенья, 23 января, в столичном Caffeine (ул. Вильняус, 17) будут бесплатно угощать праздничными кексами. 699 сладких шоколадных подарков Культурная столица Европы приготовила столице Литвы на день рождения. Он состоится 25 января. Но это уже другая история.

А для того чтобы получить праздничное угощение, посетителям кафе достаточно будет произнести пароль Su gimtadieniu, Vilniau! и предъявить «паспорт возможностей». Всю дополнительную информацию можно найти на сайте: dovana.kaunas.lt.