В Каунасе возобновило работу «Социальное такси»

В Каунасе возобновлено предоставление услуги подвоза с ассистентом «Социальное такси» для людей со спецпотребностями.

Программа была временно остановлена в прошлом году. В связи с этим часть людей с недугом лишились возможности добираться до медицинских и реабилитационных учреждений, на учебу, работу или другие нужные встречи.

«Социальное такси» предусматривает также услуги ассистента, который помогает человеку сесть в машину, отнести его вещи. Программа «Социальное такси» во всей стране действует уже около 10 лет.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.