В Каунасе возобновило работу «Социальное такси»

В Каунасе возобновлено предоставление услуги подвоза с ассистентом «Социальное такси» для людей со спецпотребностями.
Программа была временно остановлена в прошлом году. В связи с этим часть людей с недугом лишились возможности добираться до медицинских и реабилитационных учреждений, на учебу, работу или другие нужные встречи.
«Социальное такси» предусматривает также услуги ассистента, который помогает человеку сесть в машину, отнести его вещи. Программа «Социальное такси» во всей стране действует уже около 10 лет.