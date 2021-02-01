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В Каунасе возобновило работу «Социальное такси»

Автор RUSRADIO LT 28

В Каунасе возобновлено предоставление услуги  подвоза с ассистентом «Социальное такси» для людей со спецпотребностями.

Программа была временно остановлена в прошлом году. В связи с этим часть людей с недугом лишились возможности добираться до медицинских и реабилитационных учреждений, на учебу, работу или другие нужные встречи.

«Социальное такси» предусматривает также услуги ассистента, который помогает человеку сесть в машину, отнести его вещи. Программа «Социальное такси» во всей стране действует уже около 10 лет.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.
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