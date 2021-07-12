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В Каунасе закрылась на ремонт улица Вильняус

Автор Анжелика Орлёнок 24
В Каунасе закрылась на ремонт улица Вильняус

В Старом городе Каунаса закрылась пешеходная улица Вильняус. Там начинается капитальный ремонт.

Часть предпринимателей обеспокоены, что из-за этого вынуждены вновь закрывать свои кафе, бары и магазинчики, лишь недавно открытые после карантина. Власти обещают, что строители будут работать быстро. Однако по плану ремонт подземных коммуникаций на ул. Вильняус продлится до Рождества, а весь проект планируется завершить примерно за год. Пока на месте строительных работ не появится возможность проложить безопасные переходы для пешеходов, горожанам придется выбирать другие пути через Старый город.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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