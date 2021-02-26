Covid-19 Новости Самоуправления

В Каунасской ледовой арене открыт центр вакцинации от коронавируса

Автор RUSRADIO LT 28
В Каунасской ледовой арене открыт центр вакцинации от коронавируса

В недавно построенной Каунасской ледовой арене открыт центр вакцинации от коронавируса. Сейчас там проходит вакцинация каунасцев старше 80 лет.

Ледовый дворец из-за пандемии пока официально открыт не был. А сейчас на площадках Арены вместо льда расположены кабинки для вакцинации.

Здесь достаточно места, чтобы регулировать потоки посетителей. Люди могут соблюдать дистанцию. Специалисты считают, что при достаточном количестве доз препарата и с началом всеобщей вакцинации в Арене  можно прививать по 4-6 тыс. человек в день. А если к процессу подключатся и частные поликлиники, – до 10 тысяч. До сих пор вакцинация в Каунасе проходила в здании бывшего главпочтамта.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

Метки:

Актуальные новости

Началась подготовка к призыву на воинскую службу

Автор Анжелика Орлёнок
Масочный режим может быть смягчен

План постепенного снятия ограничений – в стадии подготовки

Автор RUSRADIO LT
Вывоз крупногабаритного мусора - по предварительной заявке

Вывоз крупногабаритного мусора – по предварительной заявке

Автор RUSRADIO LT
Илон Маск

Илон Маск ради заселения Марса готов продать все имущество

Автор Эвелина Никанорова
Группа Cream Soda

Группа Cream Soda: клип «Атомы»

Автор Эвелина Никанорова
Ханука. О традициях праздника и о том, где зажгутся его первые свечи

Ханука. О традициях праздника и о том, где зажгутся его первые свечи

Автор Анжелика Орлёнок
До 17 января 2021 года в Харьюском и Ида-Вируском уездах Эстонии вводятся ограничения на свободу передвижения.

В Эстонии закрылись театры и кафе

Автор RUSRADIO LT

IMDb: самые популярные сериалы 2020 года

Автор Эвелина Никанорова
Ledų sangrūdos Neryje_R. Tenio nuotr

Метеорологи предупреждают о возможных паводках

Автор RUSRADIO LT