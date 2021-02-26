В Каунасской ледовой арене открыт центр вакцинации от коронавируса

В недавно построенной Каунасской ледовой арене открыт центр вакцинации от коронавируса. Сейчас там проходит вакцинация каунасцев старше 80 лет.

Ледовый дворец из-за пандемии пока официально открыт не был. А сейчас на площадках Арены вместо льда расположены кабинки для вакцинации.

Здесь достаточно места, чтобы регулировать потоки посетителей. Люди могут соблюдать дистанцию. Специалисты считают, что при достаточном количестве доз препарата и с началом всеобщей вакцинации в Арене можно прививать по 4-6 тыс. человек в день. А если к процессу подключатся и частные поликлиники, – до 10 тысяч. До сих пор вакцинация в Каунасе проходила в здании бывшего главпочтамта.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.