В Каунасской ратуше проводится виртуальный 3D-тур

Теперь Каунасскую ратушу можно посетить в специальном 3D-туре.

Благодаря ему можно посетить все помещения ратуши, расположенной в самом центре города. Это и уже знакомые посетителям места, и те, которые обычно скрыты от посторонних глаз. Например, вспомогательные помещения или офисы сотрудников.

Расположенную в самом важном здании Старого города часть ратуши скоро ожидает ремонт.

Таким образом в истории Каунасской ратуши произойдет еще одно существенное изменение. Последние серьезные работы по реконструкции ратуши под руководством архитектора Жибартаса Симонайтиса проводились в 1973 году.

Теперь, спустя почти 50 лет, необходим капитальный ремонт, который не только улучшит состояние ратуши, но и поможет лучше раскрыть потенциал здания, освободить как можно больше места для экспозиций. Поэтому виртуальный 3D-тур, в который можно отправиться прямо сейчас, даст возможность еще раз увидеть и запомнить ратушу такой, какая она есть сегодня.

Увидеть Каунасскую ратушу можно увидеть в «Виртуальном музее».