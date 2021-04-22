В Каунасском районе будет пять центров вакцинации

Каждую неделю в Литву прибывает всё больше доз вакцин. В связи с ростом темпа вакцинации и подготовкой к массовому прививанию Каунасское районное самоуправление увеличило количество центров вакцинации. Со следующей недели жители Каунасского района смогут привиться уже в пяти сенюниях: Гарлява, Академия, Раудондварис, Домейкава и Вилькия. Точные адреса этих центров можно найти на странице Каунасского районного самоуправления krs.lt. А тем временем всего в Литве привито уже более 21% жителей.

Не у всех есть право выбора вакцины

Между тем суд города Ахен рассмотрел иск 61-летнего жителя Германии и решил, что у него нет права решать, какой вакциной он хочет привиться. По мнению судьи, право на свободный выбор вакцины не гарантируют ни основные права человека, ни постановление о проведении вакцинации от коронавируса в Германии. Заявитель при этом утверждал, что у него имеются противопоказания против прививки препаратом AstraZeneca.

Чрезвычайное положение в Эквадоре

А теперь к новостям из-за океана. Президент Эквадора Ленин Морено объявил о введении режима чрезвычайного положения в 16 из 24 провинций страны. Меры вступят в силу с завтрашнего дня и будут действовать до 20 мая включительно. Режим чрезвычайного положения подразумевает введение комендантского часа, а также запрет на свободное передвижение с пятницы по воскресенье.

ЧМ по хоккею с шайбой среди женщин отменён

Перенесёмся немного на север. Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди женщин в Канаде отменён. Об этом Международная Федерация хоккея с шайбой сообщила вчера. Хоккейный турнир, который должен был пройти с 6 по 16 мая, будет перенесён предварительно на лето.

ММКФ пройдёт с учётом коронавирусных ограничений

И в заключение выпуска – немного о мире кино. Из-за пандемии коронавируса Московский международный кинофестиваль, открытие которого состоится сегодня, вновь пройдёт с учётом коронавирусных ограничений. Показы картин пройдут с обязательным ношением масок и перчаток и с рассадкой с учётом социальной дистанции. Фестиваль откроется показом российской картины Тимура Бекмамбетова «Девятаев», рассказывающей о подвиге советского летчика Михаила Девятаева.