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В Каунасском районе опасаются угрозы наводнения

Автор RUSRADIO LT 7
В Каунасском районе опасаются угрозы наводнения

В мэрии Каунасского района говорят об угрозе наводнения. Льдины на реке Нерис стали формироваться еще месяц назад, когда начались сильные морозы.

На ситуации также сказалось строительство нового моста возле Клебонишкского леса. За счет возведенных колонн, насыпей и других работ русло реки значительно сузилось.

Сейчас рядом со строительной площадкой работают ледоколы. Разрушение льда несколько облегчило течение воды.

За ситуацией следят пожарные и спасатели, свою помощь также предложили военные.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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