В Каунасском районе теперь действует услуга социального такси

Услуги социального такси теперь будут предоставляться и в Каунасском районе.

Социальное такси предназначено для людей с ограниченными возможностями, их помощников и ассистентов.

Этой услугой можно воспользоваться за символическую цену, а работает оно круглосуточно и без выходных. Но самое главное, что водитель социального такси не только довезет своего клиента из пункта А в пункт Б, но и встретит, поможет разместиться в машине и проводит до дверей.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.