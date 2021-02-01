Новости Самоуправления

В Каунасском районе запланированы масштабные проекты

Автор Анжелика Орлёнок 26
В Каунасском районе запланированы масштабные проекты

На дороги, пешеходные и велосипедные дорожки в бюджете Каунасского района предусмотрено 7,5 млн евро.

Эти средства будут направлены не только на обновление старых автомобильных дорог, пешеходных и велосипедных дорожек, но и на строительство новых, а также на другие инфраструктурные работы.

По словам советника мэра Каунасского района Эдмундаса Малишаускаса, исследование показывает, что в Каунасском районе больше, чем в среднем по стране, дорог с улучшенным покрытием. Однако работы планируется продолжить. 

Более 2,5 млн евро выделяется также на развитие инфраструктуры водоснабжения и сточных вод. Будут расширены сети в Бабтае, Вошконяй, Кармелаве, Юрагяй, Ильгакемисе, Раудондварисе и других населенных пунктах.

Мэр Каунасского района Валериюс Макунас сообщил, что совместно с полицией будут осуществляться программы по обеспечению безопасности. Не останется без внимания и культурное наследие, особенно храмы. Самоуправление выделит 70 тысяч евро на восстановление после пожара костела Девы Марии в Кулаутуве.

 

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