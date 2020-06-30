Listen to «В Кедайняй начинается четвертый фестиваль им. Чеслова Милоша» on Spreaker.

В разных пространствах города состоятся дискуссии историков и литературоведов, концерты классической и джазовой музыки. Впервые в центре внимания фестиваля будет не только уроженец Кедайняй, лауреат Нобелевской премии Милош, но и другой интеллектуал, Ежи Гедройц. Поэтому часть мероприятий будет проходить не только в Кедайняй, но и в поселке Гиедрайчяй Молетского района. В рамках фестиваля также будут вручены награды победителям конкурса Kultūros versmė, „Источник культуры“.