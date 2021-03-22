В Киеве вводятся жесткие ограничительные меры

В Киеве – по предварительным планам, на три недели – вводятся жесткие ограничительные меры. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко во время брифинга.

Так, будут закрыты заведения культуры, кинотеатры, театры, музеи, концертные залы, торгово-развлекательные центры. Богослужения можно будет проводить только при условии, что в помещении будет обеспечиваться не менее 10 квадратных метров на одного человека. Будут запрещены массовые мероприятия и присутствие зрителей на спортивных соревнованиях.

Кроме того, Киевская городская государственная администрация запретила присутствие зрителей на футбольных матчах из-за повышенной заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает агентство “Українськi Новини”. “В Киеве до стабилизации эпидемической ситуации запрещается доступ зрителей на футбольные матчи, в том числе международные”, – говорится в сообщении КГТА.

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Из-за сильного роста заболеваемости COVID-19 в Болгарии вводятся новые ограничительные меры.

В частности, 22 марта на 10 дней закроются школы, рестораны и торговые центры. Об этом сообщил болгарский Минздрав. За последние сутки число зараженных в стране выросло на 4201 до более 291,7 тысячи. Количество жертв коронавируса увеличилось на 136 до более 11,7 тысячи.

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Финляндия с 18 марта вводит обязательный медицинский контроль на южных пограничных пунктах страны.

Лица, пересекающие границу, должны представить доказательства отрицательного результата теста на коронавирус, выполненного в течение последних 72 часов. Если такого доказательства нет, необходимо пройти тест на коронавирус на месте, сообщили региональные власти. Это распоряжение не касается транзитных пассажиров, водителей грузовиков и логистического персонала в аэропорту.

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Людям старше 65 лет, переболевшим COVID-19 , грозит большая опасность повторного заражения, чем более молодым.

Об этом свидетельствуют данные исследования, опубликованного научным журналом The Lancet. Защита в общей популяции от повторного заражения коронавирусом для людей моложе 65 лет составляет 80% и выше. Для более старшей возрастной группы она уменьшается до 47 процентов.