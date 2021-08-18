Мероприятия

В кино – с «паспортом возможностей» и попкорном

Автор Анжелика Орлёнок 1
В кино &#8211; с «паспортом возможностей» и попкорном

С 20 августа – то есть, с ближайшей пятницы – во многие кинотеатры Литвы можно будет попасть только с «паспортом возможностей».

«Паспорт возможностей» не потребуется лишь детям и подросткам до 16 лет. Однако им надо будет не забыть взять с собой документ, подтверждающий возраст.

При этом сообщается, что в помещении маски будут лишь рекомендованы. К тому же во время сеанса, как и в прежние времена, можно будет порадовать себя попкорном.

Между тем, киноцентр Skalvija не планирует использовать «паспорт возможностей» до 13 сентября, когда он станет обязательным. В этом кинотеатре во время сеанса и так не едят, поэтому актуальными остаются лишь проблема занятости зала и ношения масок.

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