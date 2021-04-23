В Китае бешено раскупают костюмы в виде накачанных мышц.

Резиновые, силиконовые и всякие прочие костюмы-мышцы начали производить еще несколько лет назад. Только тогда это мало кого заинтересовало.

Во-первых, потому, что на старте еще не было того качества, детальности и правдоподобия, как в современных образцах. Во-вторых помогла эпидемия коронавируса, из-за которой даже у любителей подвижного образа жизни образовался недостаток фитнеса в жизни.

В общем, этот затейливый товар переживает настоящий бум на торговых площадках Taobao и AliExpress. Люди рады, что теперь им доступны аксессуары, которые раньше использовались лишь в профессиональной индустрии, в первую очередь — в кинематографе.

Цены мышц варьируется от 100 до 500 евро.

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