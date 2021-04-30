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Новости Паутина

В Китае посетителей кафе будут штрафовать за недоеденную порцию

Автор Эвелина Никанорова 24
В Китае посетителей кафе будут штрафовать за недоеденную порцию

Высший законодательный орган Китая принял закон, направленный на борьбу с расточительством продуктов питания.

Новый закон даст определение «пищевым отходам» и уточнит меры по сокращению их производства. Документ позволяет кафе, ресторанам и другим заведениям общепита штрафовать клиентов, которые не доели свою порцию.

Кроме того, если общепиты будут побуждать посетителей к заказу чрезмерного количества еды, их  тоже будут штрафовать. Стоит отметить, что сумма штрафа может достигать 10 тысяч юаней. А вот сервисы доставки еды, в свою очередь, должны будут составить для клиентов рекомендации по размерам порций и количеству продуктов для заказа.

Госслужащим власти Китая отдали ведущую роль в борьбе с продуктовым расточительством. Их обяжут подходить экономно к выбору блюд и размеру порций для столов на банкетах.

В августе 2020 года в Китае запустили онлайн-акцию «Чистая тарелка». В ее рамках пользователи соцсетей показывали пустые тарелки, демонстрируя, что вся еда была съедена.

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Актуальные новости

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