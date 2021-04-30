В Китае посетителей кафе будут штрафовать за недоеденную порцию

Кроме того, если общепиты будут побуждать посетителей к заказу чрезмерного количества еды, их тоже будут штрафовать. Стоит отметить, что сумма штрафа может достигать 10 тысяч юаней. А вот сервисы доставки еды, в свою очередь, должны будут составить для клиентов рекомендации по размерам порций и количеству продуктов для заказа.

Госслужащим власти Китая отдали ведущую роль в борьбе с продуктовым расточительством. Их обяжут подходить экономно к выбору блюд и размеру порций для столов на банкетах.

В августе 2020 года в Китае запустили онлайн-акцию «Чистая тарелка». В ее рамках пользователи соцсетей показывали пустые тарелки, демонстрируя, что вся еда была съедена.

Источник

Еще больше новостей – по ссылке.