Паутина

В Китае родители сослали 13-летнюю дочь на необитаемый остров

Автор Эвелина Никанорова 26
В Китае родители сослали 13-летнюю дочь на необитаемый остров

В китайской провинции Шаньдун родители сослали 13-летнюю дочь на необитаемый остров за плохое поведение. Об этом сообщает сайт NewsBeezer.

Ребенка обнаружил рыбак. По его словам, он услышал крик о помощи и сообщил о девочке полиции. К тому моменту она провела на острове два дня. Чтобы согреться девочке пришлось даже развести огонь.

Когда сотрудники полиции привезли девочку домой, они выяснили, что родители намеренно отправили ее на необитаемый остров за непослушание. Им не нравилось, что она постоянно просила есть, не помогала по дому и плохо училась, а потом и вовсе бросила школу.

Отец и мать девочки объяснили, что считают такой метод воспитания необходимым, а также заверили полицию, что тщательно все продумали и снабдили дочь водой и печеньем.

«Хотя люди считают нас жестокими, дочь очень изменилась за последние два дня. Теперь она готова разговаривать с незнакомыми людьми, чего раньше не могла», — утверждают они.

Местная полиция раскритиковала родителей девочки за экстремальные методы воспитания детей и призвала не брать с них пример.

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