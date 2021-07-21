Паутина

В Китае создали поезд, разгоняющийся до 600 км/ч.

Автор Эвелина Никанорова 1
В Китае создали поезд, разгоняющийся до 600 км/ч.

В Китае показали поезд на магнитной подушке, скорость которого может достигать 600 километров в час. По данным местных властей, это самый быстрый наземный транспорт в мире. Об этом сообщает китайское государственное информагентство Xinhua.

Проект высокоскоростного поезда в Китае появился в 2016 году. Сам поезд разработали на производстве в городе Циньдао на северо-востоке страны, испытания проводились с июня прошлого года в Шанхае.

Поезд на магнитной подушке не касается поверхности рельса, а управляется и удерживается над дорогой с помощью силы электромагнитного поля. Особенность таких поездов — низкий уровень шума из-за отсутствия трения колес о рельсы и лучшая маневренность. Китай — мировой лидер по строительству высокоскоростных железных дорог, сообщает Xinhua. К концу 2020 года в стране было 37,9 тысячи километров высокоскоростных путей.

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