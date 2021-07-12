Паутина

В Китае стали популярны блогеры-фермеры

Автор Эвелина Никанорова 24
В Китае стали популярны блогеры-фермеры

За последний год в Китае в соцсетях резко выросла популярность контента, связанного с сельским хозяйством. Блогеры-фермеры платформы Douyin (местный аналог TikTok) за год начали зарабатывать больше в 15 раз, сообщает Bloomberg.

Фермеры и поставщики сельскохозяйственной продукции в отдаленных провинциях продают свои товары потребителям из городов напрямую с помощью прямых трансляций и небольших видеороликов. Число таких блогеров в Douyin стремительно растет. По данным за март 2021 года, количество фермеров, у которых более 10 тысяч подписчиков, выросло в шесть раз по сравнению с прошлым годом.

«Даже самые рутинные дела в деревне служат источником интересного визуального контента. Это то, чего не хватает городским жителям, и они хотят на это смотреть», — говорит фермер Цзинь Говэй.

Гоуэй ведет канал под названием «Брат Гранат» (Brother Pomegranate). Отметим, что у него 7,3 миллиона подписчиков. Кроме того, за 2020 год он заработал с продаж около 300 миллионов юаней ($46 миллионов). Однажды ему удалось заработать 6 миллионов юаней (более $925 тысяч) всего за 20 минут.

Как отмечает Bloomberg, популярность сельского хозяйства выросла на фоне пандемии коронавируса, из-за которой более 23 миллионов работников не могли покинуть свои населенные пункты, поставки заморозились, поэтому фермеры начали искать новые пути реализации своего продукта. В то же время горожане тоже застряли в своих домах и стали чаще готовить. В результате резко вырос спрос на свежие продукты в сети.

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