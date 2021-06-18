Отдых в Литве

В Клайпеде можно будет посетить маяк Клайпедского порта

Автор Анжелика Орлёнок 22
В Клайпеде можно будет посетить маяк Клайпедского порта

В субботу клайпедчане и гости города вновь смогут посетить маяк Клайпедского порта. Двери для посетителей будут открыты с 11 часов.

Правда, одновременно попасть туда смогут не более 10 человек.

Гостям также придется придерживаться правил посещения территории, имеющей статус стратегически важного объекта. В частности, посетителям запрещено фотографировать инфраструктуру находящегося там терминала и прочих объектов.

Напомним, обычно посетить маяк Клайпедского порта можно было только 17 августа, в Международный день маяков. Обычно желающим преодолеть 194 ступени и подняться на 40-метровую башню приходилось ждать в очереди по несколько часов.

В целом в Литве сохранилось 7 маяков: 4 морских – в Ниде, Юодкранте, Клайпеде и Швентойн, и еще три – для внутреннего судоходства.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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