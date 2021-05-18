В Клайпеде началась вакцинация жителей группы 18+

На этой неделе в Клайпеде началась вакцинация жителей возрастной группы 18+ препаратом Vaxzevria. Все клайпедчане, достигшие этого возраста, приглашаются на прививку в центр вакцинации по адресу пр. Тайкос, 76. Предварительной регистрации не будет, вакцинация будет проходить по принципу «живой очереди» с сегодняшнего дня и до пятницы. Всех желающих центр вакцинации примет с 09:00 до 14:00. При себе необходимо иметь документ, подтверждающий личность. Напомним, что регистрация на всеобщую вакцинацию проходит на странице koronastop.lt. В настоящий момент в Литве прививают всех жителей возрастной группы 45+.

В Эстонии началась массовая вакцинация населения

В свою очередь, в Эстонии началась массовая вакцинация населения в возрасте от 16 лет. При этом в стране нет приоритетов по возрасту и профессии: сделать прививку может любой желающий. Вакцины Pfizer-BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson используются для прививок пациентам моложе 50 лет. Остальные жители Эстонии могут сделать прививку препаратом Vaxzevria.

Среди получивших первую дозу вакцины показатели заражений резко снижаются

Между тем согласно недавно проведённому исследованию, показатели заражений среди получивших первую дозу вакцины от коронавируса резко снижаются в течение пяти недель после прививки. Спустя 35 дней после получения первой дозы препарата Pfizer-BioNTech, Moderna или AstraZeneca шанс заразиться коронавирусом уменьшается на 80%, шанс попасть в больницу с пневмонией – на 90%, а шансы от неё умереть – на 95%.

Почти половина жителей Японии выступает за отмену летней Олимпиады

И в заключение выпуска. В Японии растёт число граждан, выступающих за отмену летних Олимпийских игр в Токио. По данным опроса, не менее 43% жителей страны выступают против проведения отложенных на год Игр. Это максимальный показатель за последнее время. Несколько дней назад организаторам Олимпиады была передана петиция об отмене соревнований, которая за девять дней собрала более 350 тыс. подписей. Такое беспокойство связано с ухудшающейся эпидемиологической ситуацией в стране, где во всё большем числе районов объявляется чрезвычайное положение.