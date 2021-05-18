Covid-19 Вакцинация Новости

В Клайпеде началась вакцинация жителей группы 18+

Автор Евгений Русаков 22

В Клайпеде началась вакцинация жителей группы 18+

На этой неделе в Клайпеде началась вакцинация жителей возрастной группы 18+ препаратом Vaxzevria. Все клайпедчане, достигшие этого возраста, приглашаются на прививку в центр вакцинации по адресу пр. Тайкос, 76. Предварительной регистрации не будет, вакцинация будет проходить по принципу «живой очереди» с сегодняшнего дня и до пятницы. Всех желающих центр вакцинации примет с 09:00 до 14:00. При себе необходимо иметь документ, подтверждающий личность. Напомним, что регистрация на всеобщую вакцинацию проходит на странице koronastop.lt. В настоящий момент в Литве прививают всех жителей возрастной группы 45+.

В Эстонии началась массовая вакцинация населения

В свою очередь, в Эстонии началась массовая вакцинация населения в возрасте от 16 лет. При этом в стране нет приоритетов по возрасту и профессии: сделать прививку может любой желающий. Вакцины Pfizer-BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson используются для прививок пациентам моложе 50 лет. Остальные жители Эстонии могут сделать прививку препаратом Vaxzevria.

Среди получивших первую дозу вакцины показатели заражений резко снижаются

Между тем согласно недавно проведённому исследованию, показатели заражений среди получивших первую дозу вакцины от коронавируса резко снижаются в течение пяти недель после прививки. Спустя 35 дней после получения первой дозы препарата Pfizer-BioNTech, Moderna или AstraZeneca шанс заразиться коронавирусом уменьшается на 80%, шанс попасть в больницу с пневмонией – на 90%, а шансы от неё умереть – на 95%.

Почти половина жителей Японии выступает за отмену летней Олимпиады

И в заключение выпуска. В Японии растёт число граждан, выступающих за отмену летних Олимпийских игр в Токио. По данным опроса, не менее 43% жителей страны выступают против проведения отложенных на год Игр. Это максимальный показатель за последнее время. Несколько дней назад организаторам Олимпиады была передана петиция об отмене соревнований, которая за девять дней собрала более 350 тыс. подписей. Такое беспокойство связано с ухудшающейся эпидемиологической ситуацией в стране, где во всё большем числе районов объявляется чрезвычайное положение.

Метки:

Актуальные новости

С 15 января в Латвию, Литву и Эстонию – только со справкой

С 15 января в Латвию, Литву и Эстонию – только со справкой

Автор RUSRADIO LT
Плазма крови переболевших COVID-19 - для лечения тяжелых больных

Плазма крови переболевших COVID-19 – для лечения тяжелых больных

Автор RUSRADIO LT
Facebook анонсировал аналог Clubhouse, подкасты и аудиоклипы

Facebook анонсировал аналог Clubhouse, подкасты и аудиоклипы

Автор Эвелина Никанорова
Новогоднее поздравление Президента Литовской Республики Гитанаса Науседы и госпожи Дианы Науседене

Новогоднее поздравление Президента Литовской Республики Гитанаса Науседы и госпожи Дианы Науседене

Автор RUSRADIO LT

Топ фильмов о покупках в Чёрную пятницу

Автор RUSRADIO LT
«Мумий Тролль» выпустит сборник лучших песен

«Мумий Тролль» выпустит сборник лучших песен

Автор Эвелина Никанорова
После 31 января карантин будет продлен

После 31 января карантин будет продлен

Автор RUSRADIO LT
Ledų sangrūdos Neryje_R. Tenio nuotr

Метеорологи предупреждают о возможных паводках

Автор RUSRADIO LT
Детские сады работают, но детей лучше оставлять дома

Детские сады работают, но детей лучше оставлять дома

Автор Анжелика Орлёнок