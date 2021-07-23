В Клайпеде начался традиционный 62-ой Праздник моря

В Клайпеде начался традиционный трёхдневный 62-ой Праздник моря. Во время праздника состоится ярмарка, регата яхт, различные выставки и мероприятия, пикники. Вечером состоится шествие Праздника моря, которое завершится концертом.

Уже пятый год подряд для участников Праздника моря будет открыта ул. Туризмо. Здесь жители и гости города смогут узнать об отдыхе в Литве. В частности свои города представят туристические агентства Вильнюса, Шяуляй, Плунге, Мажейкяй, Кедайняй, Алитуса, Лаздияй, Друскининкай, Игналины, Мариямполе и др. города и регионы.

На отрезке ул. Тургаус жители и гости Клайпеды найдут т.н. “Море дизайна”. Ювелиры, дизайнеры одежды и интерьера представят здесь свои последние работы и коллекции. Помимо уже известных всем имён будет и много новых: ювелир Вайдас Гайжаускас, Дангуоле Повилайтите Просвирнина, Альберто Мартини и др.

Небольшой сюрприз многих ожидает и на мосту Биржос. Фонтан-арка станет приятным развлечением для посетителей всех возрастов. А вечером, с наступлением темноты, фонтан преобразится при помощи световых инсталляций.

Следует отметить и выступление юных балерин и танцоров вертикального танца из танцевальной студии CODA. Его можно будет увидеть в окнах второго этажа Фабрики культуры по адресу ул. Бангу 5А. Также среди развлечений стоит отметить и киносеансы на открытом воздухе. Пройдут они в парке Jono kalnelis.

Портовый город посетит и руководство страны: президент Гитанас Науседа примет участие в церемонии памяти моряков, погибших в Балтийском море, а премьер-министр Ингрида Шимоните – в церемонии имянаречения парома Klaipėda.

Программа мероприятий:

1 день

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3 день

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