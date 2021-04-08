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В Клайпеде обсуждают идею увеличения платы за парковку

Автор Евгений Русаков 26
В Клайпеде обсуждают идею увеличения платы за парковку

Клайпедский горсовет активно обсуждает идею увеличения платы за парковку автомобилей. По словам инициаторов идеи, расценки в городе не менялись последние 12 лет. Между тем потоки транспорта за это время значительно выросли.

В частности, предлагают увеличить тарифы на взморье и около парка «‎Поильсё», а также продлить время платной стоянки в Старом Городе. Кроме того, тариф в самой дорогой, красной, зоне парковки во время летнего сезона предлагают поднять от теперешних 0,90 евро до 1,80 евро за час.

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