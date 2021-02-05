В Клайпеде отходы будут сортировать в разноцветные пакеты

В Клайпеде планируется внедрить систему сбора отходов в разноцветные пакеты. Таким образом, сортировка мусора будет происходить дома.
Такая практика сортировки уже успешно применяется в скандинавских странах.
Планируется, что цветные полиэтиленовые пакеты будут выбрасываться в один контейнер и собираться одним и тем же мусоровозом, с тем, чтобы потом было удобнее отвозить на сортировочный пункт.
Затем на сортировочной ленте, машины сами будут распределять пакеты разного цвета и отправлять на переработку, в зависимости от содержания.
Предполагается, что система сортировки мусора в разноцветные пакеты будет внедрена в Клайпеде к 2024 году.
Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.