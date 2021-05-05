В Клайпеде подписан договор о новом центре вакцинации

Новый центр вакцинации в Клайпеде откроется в здании Международного университета LCC. Договор уже подписан, и координатор центра вакцинации начал подготовительные работы.

По словам мэра Клайпеды Витаутаса Грубляускаса, это важный шаг в подготовке к началу массовой вакцинации в Клайпеде. Согласно планам, новый центр вакцинации отворит свои двери уже совсем скоро. Клайпедское самоуправление приложит к этому максимальные усилия.

По словам координатора Саулюса Дабравальскиса, в новом центре будет оборудовано 20 кабинок для вакцинации. При достаточном количестве вакцин он будет работать 7 дней в неделю.

А пока новый центр готовится к открытию, клайпедчан будут прививать в двух других центрах вакцинации: ул. Галинё Пилимо, 3 (возле Клайпедского центра психического здоровья) и пр. Тайкос, 76 (Клайпедская городская поликлиника). На вакцинацию рекомендуется приходить за 10 минут до назначенного времени.

Напомним, что регистрация проходит на странице vakcinavimasklaipedoje.lt. Как и в случае со столичной страницей vakcina.vilnius.lt, клайпедчане могут зарегистрировать не только себя, но и своих родных, близких и соседей, у которых нет доступа к интернету.

Если возникнут какие-либо проблемы с регистрацией, можно позвонить в центр вакцинации по телефону 8-679 02775 или написать на vakcinacija@jspc.lt.

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