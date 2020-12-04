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В Клайпеде проходит благотворительная акция Maltiečių sriuba

Автор RUSRADIO LT 11

Ежегодная благотворительная акция Maltiečių sriuba, “Мальтийский суп”, в этом году проходит в Клайпеде. 

“Мальтийский суп” – это благотворительная организация с пятнадцатилетней историей, цель которой – сбор средств для ухода за живущими в бедности одинокими пожилыми людьми. В этом году Клайпеда стала представителем всей Литвы.

https://www.facebook.com/maltieciai

Цель компании в текущем году – собрать 260 тысяч евро. Эта сумма пойдет на помощь 2,5 тысячам пожилых людей.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt

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