В Клайпеде проходит благотворительная акция Maltiečių sriuba

Ежегодная благотворительная акция Maltiečių sriuba, “Мальтийский суп”, в этом году проходит в Клайпеде.

“Мальтийский суп” – это благотворительная организация с пятнадцатилетней историей, цель которой – сбор средств для ухода за живущими в бедности одинокими пожилыми людьми. В этом году Клайпеда стала представителем всей Литвы.

Цель компании в текущем году – собрать 260 тысяч евро. Эта сумма пойдет на помощь 2,5 тысячам пожилых людей.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.