В Клайпеде проходит Международный джазовый фестиваль

Несмотря на беспокойство и предостережения со стороны специалистов в области здравоохранения, в Клайпеде начался XXVII Джазовый фестиваль.

Напомним, что специалисты уже ранее заявляли, что мероприятия такого масштаба в нынешних эпидемиологических условиях проходить не должны. Однако организаторы мероприятия апеллируют к сознательности граждан. А со своей стороны – обещают принимать все необходимые меры безопасности.

В дни фестиваля любителей джаза ждет 12 бесплатных концертов. До 7 августа, в дни основной программы фестиваля, они будут проходить на терминале круизных судов. А заключительный концерт состоится 8 августа в Клайпедской церкви Святого Франциска Ассизского.

Вся подробная информация о фестивале – по ссылке.