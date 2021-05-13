В Клайпеде реконструировано ещё одно общественное пространство

Общественное пространство возле бывшего кинотеатра «Вайдила» полностью реконструировано и открыто для жителей и гостей города. Буквально на днях убрали последние заграждения и включили танцующий фонтан.

Площадь на пересечении пр. Тайкос и ул. Парижской Коммуны изменилась до неузнаваемости – созданы уютные зоны отдыха, появились зелёные насаждения, сцена и детская площадка. Также по площади проходит новый участок велодорожки, соединяющей пр. Тайкос и рощу Ажуолинас.

По словам мэра Клайпеды Витаутаса Грубляускаса, самоуправление города стремится, чтобы в Клайпеде было как можно больше уютных зон отдыха, причём не только в Старом Городе и центре, но и возле жилых домов. Глава Клайпеды также выразил надежду, что после реконструкции пл. Вайдилос получит второе дыхание.

Также представители клайпедского самоуправления надеются, что в будущем будут успешно реализованы частные инициативы по обновлению некоторых зданий возле площади, одно из которых – бывший кинотеатр «Вайдила». В настоящее время на отрезке от ул. Саусё 15-осёс до ул. Кауно завершается реконструкция пешеходной и велосипедной дорожек. Между тем близлежащая роща Ажуолинас была обновлена ещё в прошлом году.

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