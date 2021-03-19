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В Клайпеде возобновилась реконструкция проспекта Балтийос

Автор RUSRADIO LT 51
Возобновились работы по реконструкции проспекта Балтийос в Клайпеде

В Клайпеде возобновились работы по реконструкции проспекта Балтийос. Ограничено движение транспорта на северной части проспекта.

С кольцевой развязки движение будет однополосным. Оно направится на южную часть проспекта Балтийос. От проспекта Тайкос транспорт будет двигаться в две полосы. Планируется, что этот участок проспекта Балтийос будет закрыт примерно в течение трех месяцев.

Летом пройдут работы по строительству самой эстакады. Будут установлены сваи фундамента эстакады.

Завершить все работы планируется к 2023 году.

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