В Клайпеде возобновилась реконструкция проспекта Балтийос

Клайпеде возобновились работы по реконструкции проспекта Балтийос. Ограничено движение транспорта на северной части проспекта.

С кольцевой развязки движение будет однополосным. Оно направится на южную часть проспекта Балтийос. От проспекта Тайкос транспорт будет двигаться в две полосы. Планируется, что этот участок проспекта Балтийос будет закрыт примерно в течение трех месяцев.

Летом пройдут работы по строительству самой эстакады. Будут установлены сваи фундамента эстакады.

Завершить все работы планируется к 2023 году.

Источник