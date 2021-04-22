В Клайпеде запущена электронная система регистрации на прививку

В Клайпеде начала работать электронная система регистрации на вакцинацию.

В данный момент записаться на прививку могут люди старшего возраста и те, у кого диагностированы хронические заболевания. Зарегистрироваться на прививку жители Клайпеды могут по адресу vakcinavimasklaipedoje.lt. Там же можно узнать, какие вакцины имеются в наличии, и выбрать не только вакцину, но и пункт вакцинации.

За минувшие сутки по всей стране первую дозу вакцины получили почти 13 тыс. человек, вторую – 12,5. В целом вакцинация идет неровно, в зависимости от регулярности поставок.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.