Covid-19 Вакцинация

В Клайпедской больнице увеличилось количество пациентов

Автор Евгений Русаков 0
В Клайпедской больнице увеличилось количество пациентов

В Клайпедской университетской больнице увеличилось количество пациентов

Представители Клайпедской университетской больницы сообщили, что в последнее время у них увеличилось количество пациентов с коронавирусом. Абсолютное большинство пациентов – непривитые. Практически у всех из них диагностирован дельта-штамм. Также зафиксировано несколько случаев, которые пока что не причислены ни к одному из известных штаммов. Необходимо отметить, что самому молодому пациенту 38 лет, самому пожилому – 73 года. Часть пациентов находятся в реанимации. При этом медики отмечают, что ранее таких тяжёлых случаев, чтобы пациентов лечили в реанимации, не было. Между тем медики заверили, что больница будет готова принять столько пациентов, сколько понадобится. Напомним, что количество случаев заболевания коронавирусом в Клайпеде составляет почти 200 случаев на 100 тыс. жителей. Хуже ситуация обстоит только в Паланге – почти 244 случая на 100 тыс. населения.

Во Франции одобрен законопроект об ужесточении мер борьбы с пандемией коронавируса

Во Франции одобрен законопроект об ужесточении мер борьбы с пандемией коронавируса. Закон вводит обязательную вакцинацию медработников и расширяет действие санитарных пропусков. Эта мера подразумевает, что посещение ресторанов и посадка на поезда дальнего следования будут разрешены только при наличии отрицательного теста на коронавирус. Отметим, что всё это происходит на фоне стотысячных митингов против ужесточения ограничений. Например, в минувшую субботу более 160 тыс. вышли на улицы во Франции с протестами против ужесточения ограничений. При этом часть экспертов отмечает, что протестующие не представляют всего населения страны. Большинство французов всё же высказывается за обязательную вакцинацию медработников и расширение действия санитарных пропусков.

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