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В компании Regitra меняется порядок обслуживания клиентов

Автор Анжелика Орлёнок 24
В компании Regitra меняется порядок обслуживания клиентов

Глава МВД  Агне Билотайте сообщила сегодня, что министерство принимает все возможные меры, чтобы сократить очереди в компании Regitra, которые образовались после введения нового порядка регистрации автомобилей.

В частности, жители Вильнюса, где очереди самые большие, могут зарегистрироваться и в другом месте. 

Кроме того, в связи с проблемами, возникшими из-за изменения правил регистрации автомобилей, с 28 мая это можно будет сделать без предварительной регистрации. Кроме того, отдельное подразделение Regitra в Вильнюсе будет обслуживать только представителей производителей, регистрирующих большое количество машин. В отдельном порядке будут обслуживаться и компании-перевозчики. В свою очередь, Regitra планирует расширить штат сотрудников. 

Напоминаем, что с 1 мая начала действовать новая система учёта владельцев транспортных средств. Каждый, кто покупает или продает автомобиль, обязан его задекларировать и получить уникальный код владельца. Без этого уникального кода владельца машину в дальнейшем невозможно будет продать и зарегистрировать. 

По данным Regitra, за две первые недели месяца поток регистрируемых машин вырос на треть. Уже предоставлено 36 тысяч уникальных кодов.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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