В компании Regitra меняется порядок обслуживания клиентов

Глава МВД Агне Билотайте сообщила сегодня, что министерство принимает все возможные меры, чтобы сократить очереди в компании Regitra, которые образовались после введения нового порядка регистрации автомобилей.

В частности, жители Вильнюса, где очереди самые большие, могут зарегистрироваться и в другом месте.

Кроме того, в связи с проблемами, возникшими из-за изменения правил регистрации автомобилей, с 28 мая это можно будет сделать без предварительной регистрации. Кроме того, отдельное подразделение Regitra в Вильнюсе будет обслуживать только представителей производителей, регистрирующих большое количество машин. В отдельном порядке будут обслуживаться и компании-перевозчики. В свою очередь, Regitra планирует расширить штат сотрудников.

Напоминаем, что с 1 мая начала действовать новая система учёта владельцев транспортных средств. Каждый, кто покупает или продает автомобиль, обязан его задекларировать и получить уникальный код владельца. Без этого уникального кода владельца машину в дальнейшем невозможно будет продать и зарегистрировать.

По данным Regitra, за две первые недели месяца поток регистрируемых машин вырос на треть. Уже предоставлено 36 тысяч уникальных кодов.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.