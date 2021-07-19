В конце года на устройствах и в соцсетях появятся новые эмодзи

В конце 2021-го — начале 2022 года устройства и крупные соцсети получат новый набор эмодзи. Emojipedia опубликовала их предварительный список.

Речь идет об эмодзи, которые могут войти в стандарт Unicode 14.0 и Emoji 14.0. Эмодзи должны будут пройти отбор, «финалистов» представят в сентябре. Однако Emojipedia пишет, что в прошлые годы большинство «кандидатов» попали в итоговый список.

Новый набор эмодзи будет включать плавящееся улыбающееся лицо, различные варианты жестов рук, людей в короне, тролля, кувшину, дискошар, разряженную батарею, рентген и многое другое. В Unicode 14.0 также, вероятнее всего, войдут эмодзи с беременными персонами (судя по всему, трансгендерными и небинарными людьми).

Еще одной новинкой станет игриво прикушенная губа. В наборе также появится салютующий эмодзи, который сможет заменить в чатах F, использующееся для демонстрации такого жеста. Эмодзи-коралл пригодится для обсуждения изменения климата, учитывая, как повышение температуры влияет на коралловые рифы.

Обновленный стандарт Unicode 14.0 должен был выйти в 2020 году, но из-за пандемии релиз отложили.

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