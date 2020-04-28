В конце недели нас ожидают долгие выходные

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На этой неделе нас ожидают еще одни долгие выходные. Первое мая выпадает на пятницу. Всего же в этом году длинные выходные намечены пять раз. Первые традиционно выпали на Пасху, ну а впереди — еще четыре длинных уик-энда: майский, а затем 6 июля, на День всех святых и в Рождество.

Напоминаем, что в Пасхальные выходные по причине коронавируса было ограничено движение внутри страны. По передвижению в приближающиеся выходные пока никаких запретов не намечается. Однако, как и рекомендуется в ходе карантина, от посещения своих близких старшего возраста все еще следует воздерживаться.