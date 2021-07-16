Паутина

В космос с Джеффом Безосом полетит 18-летний выпускник школы

Автор Эвелина Никанорова 1
В космос с Джеффом Безосом полетит 18-летний выпускник школы

В космос вместе с основателем Amazon Джеффом Безосом на корабле New Shepard полетит 18-летний нидерландец Оливер Дэмен. Об этом сообщается на сайте космической компании миллиардера Blue Origin.

По итогам аукциона место на корабле должен был занять человек, пожелавший остаться анонимным, но он отказался от полета из-за «нестыковок в расписании». Как пишет The Guardian, меценат заплатил $29,7 млн для участия в аукционе. Дэмен отправится в космос вместо него.

Дэмен — сын Джоэса Дэмена, генерального директора нидерландской инвестиционной фирмы Somerset Capital Partners BV. Сколько он заплатил за билет, не уточняется. Оливер в 2020 году окончил школу и взял перерыв на год (gap year), чтобы получить лицензию пилота. В сентябре он станет студентом Утрехтского университета, где будет изучать физику и инновационный менеджмент.

Юный нидерландец стал первым в истории Blue Origin коммерческим клиентом. Если полет состоится, то в космосе одновременно побывают самый молодой (Дэмен) и самый пожилой астронавт (82-летняя Уолли Фанк) в истории.

Полет New Shepard в космос запланирован на 20 июля. Предполагается, что корабль поднимется на высоту 100 км над Землей в суборбитальном пространстве.

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