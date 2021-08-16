В «красном» списке – многие страны Западной Европы

С сегодняшнего дня вступил в силу новый список стран, пораженных COVID-19 . В «красную» зону снова попали многие страны Западной Европы.

Минздрав обновил список пораженных стран, который будет действителен неделю. Правила для прибывающих из-за границы остаются прежними.

Для тех, кто приезжает из стран «красной» и «серой» зоны, обязательны тестирование перед поездкой и 10-дневная изоляция после нее.

Прибывающим из «желтой» зоны необходимы два тестирования: перед поездкой и на 3-5-й день после прибытия.

Прибывающим из «зеленой» зоны необходим только один тест – перед поездкой.

Эти требования не распространяются на лиц, которые в течение последних 180 дней переболели COVID-19 либо были вакцинированы от этой болезни по полной схеме вакцинации, а с момента последней необходимой прививки прошло более 14 дней.

Литва сейчас находится в «красной» зоне.

Страны, которые относятся к «красной» и «серой» зонам

Страны Европейского экономического пространства: Ирландия, Бельгия, Дания, Эстония, Греция (включая Крит, Родос, Санторини, Корфу, Кефалонию, Закинф, исключая Тасос), Исландия, Испания (включая Тенерифе, Гран-Канарию и Майорку), Италия, Кипр, Мальта, Нидерланды, Португалия (кроме Мадейры), Франция (включая Корсику, Гваделупу, Мартинику, регион Французской Гвианы и Реюньон), Финляндия, Швеция, Швейцария; другие страны мира.

Страны, которые относятся к «желтой» зоне

Австрия, Болгария, Греция (только Тасос), Люксембург, Лихтенштейн, Хорватия, Норвегия, Португалия (только Мадейра), Словения, Германия.

Страны, которые относятся к «зеленой» зоне

Чехия, Латвия, Польша, Румыния, Словакия, Венгрия.

Этот список пораженных стран будет действителен неделю, с 16 по 22 августа.

Более подробная информация – по ссылке.