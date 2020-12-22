В Латвии вступили в силу новые ограничения

Бывший глава Центра по профилактике инфекционных заболеваний и СПИДа профессор, доктор медицинских наук Саулюс Чаплинскас заявил, что нет доказательств того, что новый вирус-мутант, выявленный в Великобритании, вызывает более тяжелое течение болезни. Об этом он написал в Facebook.

“Эти мутации позволяют вирусам быстрее проникать в клетки дыхательных путей человека”, добавил Чаплинскас.

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В субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности.

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Правительство Литвы решило приостановить все пассажирские рейсы из Великобритании, где был обнаружен новый штамм коронавируса.

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Новый штамм коронавируса, распространения которого из Великобритании опасаются власти многих стран Евросоюза, был обнаружен в Италии. Об этом в воскресенье, 20 декабря, сообщает министерство здравоохранения этой страны. Штамм был обнаружен в одном из римских военных госпиталей у пациента, который недавно прибыл из Великобритании.

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21 декабря в Латвии вступили в силу ряд ограничений, принятых на прошлой неделе Кабинетом министров для ограничения распространения Covid-19.

Ограничения будут действовать с 21 декабря по 11 января и будут связаны главным образом со сферой торговли. Ограничения торговли, которые до сих пор были в силе только по выходным, будут распространяться на все дни до 11 января.

Ужесточены требования к количеству посетителей в магазинах. На одного человека должны приходиться не менее 15 квадратных метров площади, посетителей в магазине не должно быть больше, чем тележек и корзинок, а в магазин можно будет идти только по одному. Исключение составляют дети в возрасте до 12 лет и ассистент.

Правительство расширило список товаров первой необходимости, которые по-прежнему можно будет приобрести. Торговля в интернете не ограничена, магазины также могут действовать как пункты выдачи товаров, заказанных онлайн.

В ближайшие недели могут работать торговые точки, продающие:

Продукты питания;

Гигиенические товары;

Хозяйственные средства первой необходимости;

Табачные изделия и другие продукты для курения;

Корм и товары для животных;

Прессу;

Билеты общественного транспорта;

Маски для лица и индивидуальные средства защиты;

Сельскохозяйственную продукцию собственного производства;

Карты предоплаты для мобильных телефонов;

Цветы;

Рождественские елочки;

Товары необходимые для отопления, свечи, лампочки, спички;

Алкоголь.

Кроме того, можно будет продавать строительные товары оптом, останутся открытыми аптеки, ветеринарные аптеки, магазины оптики, заправки.

Поправки особо подчеркивают необходимость всем работать удаленно (из дома), если специфика работы это позволяет. Работодатель обязан обеспечить для этого условия.

Это правило распространяется как на государственные и муниципальные структуры, так и на частные предприятия. Уточняется, что в прежнем режиме будут работать продавцы, водители, грузчики, полицейские, пожарные, охранники, дикторы и операторы ТВ и радио, врачи и т.д. Офисным работникам нужно работать из дома.

До 11 января прекращается работа всех культурных мест, выставок и ярмарок, в том числе рождественских базаров. Будут закрыты музеи и библиотеки.

Школьникам 1-6 классов продлили каникулы до 8 января.

До 11 января запрещены все косметические процедуры, включая услуги парикмахеров. Нельзя будет проводить фотосессии, кроме фотографий на документы.

В Минздраве объяснили, что эти услуги запрещены исходя из того, что они занимают больше 15 минут.