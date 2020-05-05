Listen to «В Латвию и Беларусь можно, в Польшу и Россию — нет» on Spreaker.

После того как были сняты ограничения на выезд из Литвы, наплыва желающих выехать не наблюдается, — говорит глава Службы охраны госграницы Литвы Рустамас Любаевас. По его словам, больше всего людей выехало в Латвию и паромом в Киль из Клайпеды. Однако уехавшие — это те, кто мог сделать это и раньше.

На прошлой неделе правительство смягчило условия карантина, и с понедельника граждане Литвы могут без ограничений выезжать из страны, однако некоторые страны еще не разрешают въезд иностранцам. В числе таких стран — Польша и Россия. Между тем, Беларусь и Латвия въезд разрешают.

Правда, в ближайшее время может быть упрощено движение через границу с Польшей. Об этом сообщил премьер Литвы Саулюс Сквернялис после беседы с польским премьером Матеушем Моравецким.

По его словам, первым шагом могло бы стать возобновление движения через границу людей, работающих в приграничных районах Польши, а также студенческого обмена. Окончательное решение будет принято в среду, после дистанционного общения двух сторон.

Из Литвы в Латвию с понедельника можно въехать через контрольно-пропускные пункты Бутинге-Руцава, Салочай-Гренцтале и Смелине-Медуми.

В Беларусь жители могут попасть через действующие сейчас пограничные КПП Мядининкай–Каменный Лог, Шальчининкай-Бенякони и Райгардас–Привалка.

Пограничники обращают внимание на то, что в связи с действующими правилами люди, отправляющиеся в Беларусь, вернуться в Литву смогут только через Польшу или Латвию.

Люди, вернувшиеся в Литву из-за границы, должны будут в течение 14 дней соблюдать самоизоляцию.

Прибытие иностранцев в Литву по-прежнему запрещено. Исключения применяются лишь в отношении перевозчиков, дипломатов, военных.

Вчера министр внутренних дел Литвы сказала, что Евросоюз может открыть внутренние границы с 15 мая.

“В связи тем, что пандемия коронавируса идет на спад, Европейский Союз рассматривает такую возможность”, — заявила министр внутренних дел Литвы Рита Тамашунене.

И в продолжение темы путешествий. По сообщению департамента миграции, теперь паспорт в Вильнюсе можно будет получить в тот же день. До сих пор в срочном порядке паспорт выдавался только через один рабочий день.

Департамент миграции обращает внимание на то, что эта услуга будет оказываться только в Вильнюсском отделении (ул. Наугардуко, 100), а запрос на изготовление срочного паспорта нужно подать до 12 часов дня.

Желающие получить паспорт в тот же день обслуживаются в порядке живой очереди. Установленный правительством сбор за эту услугу составляет 190 евро.