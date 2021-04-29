Новости Отдых в Литве

В Лаздинай появится ещё один обновлённый пляж

Автор Евгений Русаков 25
В Лаздинай появится ещё один обновлённый пляж

Столичные пляжи интенсивно готовятся к приближающемуся летнему сезону. В этом году пляж в столичном районе Лаздинай будет обновлён.

Лаздинайская сенюния пообещала обратить внимание на нужды жителей. По этому поводу был организован опрос, в котором приняло участие более тысячи респондентов. Больше всего отдыхающим не хватает кабины для переодевания, дополнительных скамеек и мусорных урн. Также участники опроса попросили побольше песка, биотуалет, грилль-зону со столами и скамейками, качели для взрослых и уличные тренажёры. Часть этих пожеланий сенюния претворит в жизнь уже в этом году.

Между тем бюджет не резиновый, поэтому с частью запросов придётся пока подождать. Однако представители сенюнии предложили жителям самим организовать грилль-зону, поставить уличные тренажёры и пр.

Напомним, что совсем недавно два столичных пляжа получили престижный «Голубой флаг». Больше информации об этом вы найдёте здесь.

Источник

Метки:

Актуальные новости

Мария Акелан в студии RUSRADIO LT с премьерой акустического концерта ETERNITY OF DREAMS

Мария Акелан в студии RUSRADIO LT с премьерой акустического концерта ETERNITY OF DREAMS

Автор RUSRADIO LT
Правительство Великобритании выделяет бизнесу дополнительную помощь

Правительство Великобритании выделяет бизнесу дополнительную помощь

Автор RUSRADIO LT
Курение становится не только вредным, но и дорогим занятием

Запрет на курение на балконах набирает обороты

Автор RUSRADIO LT

Компенсации предоставлены, но отдыхать некогда

Автор RUSRADIO LT

IMDb: самые популярные сериалы 2020 года

Автор Эвелина Никанорова
Медучреждения возобновляют предоставление обычных услуг

Медучреждения возобновляют предоставление обычных услуг

Автор RUSRADIO LT
Рональдо

Роналдо попросил прощения у матерей своих поклонников

Автор Эвелина Никанорова
Вакцинация в Литве не останавливается

Вакцинация в Литве не останавливается

Автор Евгений Русаков
В столичном районе Пилайте появится новый парк

В столичном районе Пилайте появится новый парк

Автор Анжелика Орлёнок