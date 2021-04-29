В Лаздинай появится ещё один обновлённый пляж

Столичные пляжи интенсивно готовятся к приближающемуся летнему сезону. В этом году пляж в столичном районе Лаздинай будет обновлён.

Лаздинайская сенюния пообещала обратить внимание на нужды жителей. По этому поводу был организован опрос, в котором приняло участие более тысячи респондентов. Больше всего отдыхающим не хватает кабины для переодевания, дополнительных скамеек и мусорных урн. Также участники опроса попросили побольше песка, биотуалет, грилль-зону со столами и скамейками, качели для взрослых и уличные тренажёры. Часть этих пожеланий сенюния претворит в жизнь уже в этом году.

Между тем бюджет не резиновый, поэтому с частью запросов придётся пока подождать. Однако представители сенюнии предложили жителям самим организовать грилль-зону, поставить уличные тренажёры и пр.

Напомним, что совсем недавно два столичных пляжа получили престижный «Голубой флаг». Больше информации об этом вы найдёте здесь.

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