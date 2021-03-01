В лесах разрешается собирать сок деревьев. Но с соблюдением правил

Весна – время собирать сок деревьев. Это разрешается делать во всех государственных лесах. Однако лесники напоминают жителям страны о необходимости придерживаться правил.

В один ствол не следует вбивать несколько лоточков – это может непоправимо истощить дерево. Сок нельзя собирать из деревьев, диаметр которых менее 20 см. Также следует убедиться, что дерево будет срублено не позже чем через 5 лет.

Сок можно использовать только для личных целей, при этом не следует проявлять излишнюю жадность. Не рекомендуется собирать сок из придорожных деревьев.

Когда сок перестает течь, рану на дереве следует замазать смолой и закупорить деревянной пробкой. За несоблюдение правил сбора древесного сока грозят штрафы.

По словам знатоков, в первую очередь деревья просыпаются в Неринге, где зимы самые теплые. Правда, там маловато кленов и берез.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.