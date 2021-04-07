В Лиге чемпионов состоялись первые матчи 1/4 финала, в рамках которых мадридский «Реал» принимал «Ливерпуль», а «Манчестер Сити» – дортмундскую «Боруссию».
Так, встреча на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе «Реала» дубль сделал Винисиус Жуниор (27-я и 65-я минуты), еще один гол забил Марко Асенсио (36-я). У «Ливерпуля» отличился Мохамед Салах (51-я).
В параллельном матче в Манчестере на стадионе «Этихад» был зафиксирован счет 2:1. Победу «горожанам» принесли голы Кевина Де Брюйне (19-я) и Фила Фодена (90-я). Дортмундцы ответили лишь точным ударом Марко Ройса (84-я). При этом на 30-й минуте после просмотра VAR был отменен пенальти в ворота «Боруссии».
Ответные матчи 1/4 финала состоятся 14 апреля в Ливерпуле и Дортмунде соответственно.