В Litexpo открылся самый крупный в столице центр вакцинации

С сегодняшнего дня в выставочном центре Litexpo открылся самый крупный в столице центр вакцинации. В нём насчитывается 50 кабинок для вакцинации. Зарегистрироваться на прививку можно на странице vakcina.vilnius.lt. Вместе с открытием центра вакцинации в Вильнюсе начали курсировать специальные автобусы, которые будут возить столичных жителей на прививку. Расписание автобусов можно найти на странице stops.lt, на остановках возле центра Litexpo, а также в самих спецавтобусах. Напомним, что в общественном транспорте необходимо соблюдать все требования безопасности: маска, дистанция и дезинфекция рук. А всю более подробную информацию можно найти на странице vilnius.lt.

Ситуация в Индии накаляется

Тем временем в Индии уже несколько дней подряд регистрируются антирекорды по количеству выявленных случаев коронавируса. Так, за последние сутки в стране выявлено 350 тыс. новых инфицированных, а страна занимает второе после США место по количеству заражений. Но, как говорится, мир не без добрых людей. Власти Пакистана предложили Индии помощь. Исламабад готов поставить в Индию аппараты ИВЛ, аппаратуру по подаче кислорода, рентгеновские аппараты и средства индивидуальной защиты. Канцлер ФРГ Ангела Меркель также заявила, что кабмин Германии готовит чрезвычайную помощь Индии. По её словам, Германия солидарна с Индией и в срочном порядке готовит миссию поддержки. При этом объём помощи и её характер канцлер не уточнила. Кстати, это не всё. США также окажут немедленную помощь Индии, поставив туда сырьё для вакцин, медицинское оборудование и защитное снаряжение. Ну а в столице Индии Нью-Дели тем временем приняли решение продлить жёсткие ограничения ещё на неделю.

Вторая волна пандемии в Перу

И в заключение выпуска. С сегодняшнего дня жители Перу должны будут носить одновременно две маски для защиты от коронавируса во время посещения мест массового скопления людей. Эта мера сопровождается требованием использовать специальный прозрачный экран для защиты слизистой глаз. Нынешний глава государства Франсиско Сагасти также распорядился раздать населению бесплатные маски. Население Перу составляет около 33 млн человек. Между тем две необходимые дозы вакцины получили менее 2%.