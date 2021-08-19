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В Литве есть возможность выбора пяти режимов рабочего времени

Автор Евгений Русаков 6
В Литве есть возможность выбора пяти режимов рабочего времени

Большинство из нас за последнее время успели познакомиться с «работой на удалёнке». Что такое рабочий день «с 08:00 до 17:00», тоже все знают. Однако в Литве есть и другие варианты рабочего времени. Министерство труда и социальной защиты напоминает, что можно выбрать один из пяти режимов рабочего времени, который наилучшим образом соответствует потребностям работника.

В Трудовом кодексе предусмотрено, что работодатель может выбрать или работник может попросить работать по одному из следующих режимов рабочего времени:

  • фиксированная продолжительность рабочего дня/смены и количество рабочих дней в неделю;
  • суммарный учёт рабочего времени;
  • гибкий график работы;
  • раздельный режим рабочего дня;
  • индивидуальный режим рабочего времени.

Фиксированная продолжительность рабочего дня/смены и количество рабочих дней в неделю

Продолжительность рабочего дня/смены и количество рабочих дней в неделю остаются неизменными. Это наиболее распространённый режим для административного персонала. Например, – 8 часов в день с понедельника по пятницу. Это, безусловно, самая популярная схема рабочего времени.

Суммарный учёт рабочего времени

Норма рабочего времени за весь учётный период (который, к слову, не может превышать трёх месяцев подряд) выполняется в течение определённого учётного периода. Наиболее распространены режимы рабочего времени для работников, чьи графики работы постоянно меняются. Например, одну неделю работник работает 40 часов, другую неделю – 35 часов, третью – 45 часов.

При этом необходимо, чтобы работник отработал общее количество рабочего времени за весь учётный период. Оно рассчитывается исходя из 40-часовой рабочей недели (в случае работы на полную ставку).

Гибкий график работы

Работник должен присутствовать на рабочем месте в установленные часы рабочего дня. До или после этих часов он может работать в другие часы дня. В этом случае фиксированные часы рабочего дня, в течение которых работник должен находиться на рабочем месте, устанавливаются работодателем. Между тем, как работать в остальное время – работник выбирает сам. Также с согласия работодателя можно переносить неотработанные часы с одного рабочего дня на другой.

Раздельный режим рабочего дня

При такой схеме во время рабочего дня делается перерыв для отдыха и питания, который превышает 2 часа. Например, работник работает 4 часа, затем у него 3-часовой перерыв для отдыха и питания. В это время он может покинуть рабочее место. Затем он возвращается на работу и работает ещё 4 часа.

Индивидуальный режим рабочего времени

При индивидуальном режиме рабочего времени работник и работодатель договариваются о распределении рабочего времени по своему усмотрению. Важно не нарушать требования по максимальному рабочему времени и минимальному времени отдыха. Например, это может быть 4-дневная рабочая неделя (по 10 часов в день) и три выходных дня.

При этом какой бы режим рабочего времени ни выбрал работник, он всё равно имеет право обратиться к работодателю о предоставлении неоплачиваемого свободного времени для удовлетворения личных потребностей. Это может быть детский праздник в учебном заведении, визит к врачу и т.д.

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